ЦБ РФ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Международного расчетного банка».

В сообщении регулятора сказано, что в деятельности кредитной организации установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой.

Отмечается, что за последние 12 месяцев ЦБ РФ четыре раза применял меры в отношении «Международного расчетного банка».

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 389-е место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка».