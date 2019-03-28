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Мэром Владивостока избрали Олега Гуменюка

08:45, 28.03.2019
Мэром Владивостока избрали Олега Гуменюка
Фото: vlc.ru

Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города.

Всего на заседании присутствовало 28 депутатов. За Гуменюка проголосовали 23 депутата, пять — против, сообщается на сайте администрации Владивостока.

Гуменюк пришел на смену Виталию Веркеенко, который ушел в отставку в октябре прошлого года по собственному желанию.

Олег Гуменюк заявил, что в городе необходимо решать задачи благоустройства, а также заниматься развитием дорожной инфраструктуры.

Олег Гуменюк родился 3 марта 1967 года. С 2005 по 2009 годы занимал должность заместитель главы администрации Владивостока — начальника управления физической культуры и спорта. В 2010 году Гуменюк возглавил управление по физической культуре и спорту правительства Амурской области. С 2011 по 2015 год работал министром по физической культуре и спорту Амурской области.

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