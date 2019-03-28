Разработчики WhatsApp добавят «темный режим» в мессенджер
Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер новую функцию под названием «темный режим».
Нововведение появилось в бета-версии программы 2.19.82. При включении «темного режима» меняется цветовая гамма WhatsApp — фон становится черным, а текст — белым, пишет издание WABetaInfo.
В настоящее время опция проходит тестирование. Планируется, что темный режим появится в версии программы на платформе Android.
Напомним, ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp работают над новыми функциями мессенджера, в том числе чтобы пользователи смогли обнаруживать спам.ТехнологииIT
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