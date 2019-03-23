Разработчики WhatsApp работают над новыми функциями мессенджера

Разработчики мессенджера WhatsApp занимаются тестированием новых функций, которые дадут возможность получать дополнительную информацию о сообщениях и обнаруживать таким образом спам, сообщает портал WABetaInfo.

Одна из функций — информация о переадресации. При ее использовании пользователь узнает, сколько раз полученное сообщение было переадресовано. Сообщения, которые переадресовали более четырех раз, станут помечать специальным символом.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsApp может запустить новую функцию в одном из обновлений. Пользователи заметили анонс поиска по картинкам в мессенджере. Эта особенность поможет бороться с фейковыми новостями, пишет Engadget. Благодаря поиску по картинкам пользователи смогут определять подлинность изображений.