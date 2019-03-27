В правительстве РФ рассказали, какие нормы подвергнутся «регуляторной гильотине»

Самые одиозные, устаревшие и морально неактуальные требования будут подвергнуты «регуляторной гильотине» к 2020 году. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов.

По его словам, реформироваться будут прежде всего подзаконные материалы. Кроме того, существующие требования, которые не будут специально одобрены или изменены, утратят силу, а проверки будут проводиться по новым правилам.

«Что касается законов, пока наше понимание сводится к тому, что наряду с несколькими общими актами, мы будем вносить точечные изменения, будем работать по тем нормам, где содержатся неправильные обязательные требования», — цитирует Любимова «РИА Новости».

Мероприятие проходят в рамках реформы контроля и надзора в РФ.

Напомним, ранее в правительстве назвали причины замедления темпа роста России.