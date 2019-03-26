В правительстве назвали причины замедления темпа роста России

Эффективная работа системы контроля и надзора дадут возможность России продемонстрировать темпы роста наравне с самыми динамичными странами мира. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

По его словам, из-за неправильной системы контроля и надзора страна теряет ежегодно до 8% роста.

«Наша задача — сделать ее [систему контроля и надзора], во-первых, честной, это должен быть механизм, который будет понятен и принят как деловым, так и контролирующим сообществом. Во-вторых, нужно сделать эту систему эффективной», — цитирует «РИА Новости» Любимова.

Напомним, Юрий Любимов является автором идеи создания полноценного кодекса контроля и надзора. Его команде предстоит отменить тысячи устаревших актов и настроить новое регулирование фактически с нуля.

Ранее сообщалось, что в документе будут определены все участники контрольно-надзорного производства, права как подконтрольного лица, так и инспектора.