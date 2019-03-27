Татарская госфилармония заключила договор на 1 млн рублей с заслуженным артистом РФ Валерием Сюткиным

Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая разместила закупку у единственного поставщика. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Филармония в лице директора Кадима Нуруллина заключила договор с заслуженным артистом РФ Валерием Сюткиным. Согласно документу, Сюткину предстоит выступить с филармоническим джаз-оркестром РТ на VI международном фестивале «Джазовая Казань». Стоимость услуг по контракту — 1 млн рублей, источник финансирования — бюджетные средства республики. В приложении к госконтракту прописаны основные параметры предстоящего концерта, среди которых — требуемый репертуар, включающий 17 композиций. Заключенный контракт действует до 31 декабря 2019 года.