Совфед выступил за закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Фото: Максим Платонов

Совет Федерации одобрил закон, который существенно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ, сообщает «РИА Новости».

За создание или руководство преступным сообществом осужденным грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. За участие в собраниях организаторов — лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. Закон поступает на подпись президенту РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, предполагающий новую уголовную статью для криминальных авторитетов. С инициативой о наказании лидеров преступных группировок выступил президент РФ Владимир Путин.