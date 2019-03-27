В Госдуме РФ предложили создать ведомство по контролю за школьной едой

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой учредить в России Школпитнадзор — ведомство по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.

В обращении Чернышова к министру просвещения Ольге Васильевой сказано, что сотрудники нового ведомства без предварительных разрешений будут проводить проверки деятельности компаний, выигравших тендеры на поставку продуктов в школы.

Кроме того, они смогут проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых как «тайные посетители».

Новое ведомство будет подчиняться Министерству просвещения, передает RT.

Ранее стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев намерен взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы.