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В Госдуме РФ предложили создать ведомство по контролю за школьной едой

08:47, 27.03.2019 1
В Госдуме РФ предложили создать ведомство по контролю за школьной едой
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой учредить в России Школпитнадзор — ведомство по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.

В обращении Чернышова к министру просвещения Ольге Васильевой сказано, что сотрудники нового ведомства без предварительных разрешений будут проводить проверки деятельности компаний, выигравших тендеры на поставку продуктов в школы.

Кроме того, они смогут проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых как «тайные посетители».

Новое ведомство будет подчиняться Министерству просвещения, передает RT.

Ранее стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев намерен взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:22
    Предлагаю создать не ведомство, а сразу министерство. Сколько славных вакансий появится для "хороших людей" и их родственников)).
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