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В Татарстане ожидается снег, метель и до +7°С

04:33, 27.03.2019
В Татарстане ожидается снег, метель и до +7°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 27 марта, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. По прогнозам синоптиков, временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. Утром местами возможна метель.

Ветер юго-западный умеренный. Однако утром возможны порывы до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет показателей от +2°С до +7°С. В Казани столбик термометра будет колебаться в диапазоне 4—7 градусов выше ноля. В Набережных Челнах прогнозируется температура около 2—4 градусов Цельсия.

Утром местами на дорогах гололедица.

Общество Татарстан
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