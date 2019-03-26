McDonald's объявил о крупнейшей сделке за 20 лет

Сеть McDonald's сообщила о приобретении израильской компании Dynamic Yield, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта. Это стало крупнейшей сделкой сети за последние 20 лет.

Стоимость покупки не разглашается. Однако, по данным Financial Times, она превысила $300 млн.

В McDonald's заявили, что технологии израильской компании будут использоваться при составлении персональных меню, набор блюд в котором будет варьироваться в зависимости от погоды, загруженности ресторана и других факторов. То есть, исходя из выбора клиента, искусственный интеллект предложит ему дополнительные позиции из меню.

Эти технологии планируется опробовать в заведениях McDonald's в США. Также она будет использоваться в киосках самообслуживания и мобильном приложении сети.

В сети ресторанов отметили, что Dynamic Yield продолжит работать обособленно и будет сотрудничать как с нынешними, так и новыми клиентами.

Напомним, что в 2017 году McDonald's продала 80% китайского подразделения местному консорциуму компаний Citic Group и Carlyle Group. В итоге рестораны сети в Поднебесной были переименованы в «Золотые арки».