Татарстанский Россельхознадзор оштрафовал свиноводческие хозяйства на 349 тысяч рублей

Управление Россельхознадзора по РТ провело четыре проверки свиноводческих хозяйств, предприятий по убою и переработке продукции свиноводства, 86 проверок мест реализации продукции свиноводства и предприятий общественного питания, сообщили в ведомстве.

По результатам проверок было возбуждено 58 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 349 тысяч рублей. Отмечается, что возбудителя африканской чумы свиней в результате исследований отстреленных кабанов и домашних свиней не выявлено.

Напомним, ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию и направлена на «определенные волнения социального характера». По словам Мелано, Россельхознадзор неоднократно выявлял нарушения в детском молочном питании.