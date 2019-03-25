Россельхознадзор опроверг информацию о возможном дефиците детского питания

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию и направлена на «определенные волнения социального характера».

По словам Мелано, Россельхознадзор неоднократно выявлял нарушения в детском молочном питании.

«Мы анонсировали переход и распространение «Меркурия» на готовую молочную продукцию в течение последних пяти лет, поэтому продолжать говорить о неготовности компаний можно, но это не имеет уже никакого смысла», — приводит слова представителя Россельхознадзора RNS.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут возникнуть перебои с поставками детского и лечебного питания из-за новых мер ветеринарного контроля, которые вступают в силу с 11 апреля. Производители могут не успеть адаптироваться к новым правилам, что приведет к срыву поставок.