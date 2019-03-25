Главный редактор Lenta.ru перейдет на работу в Rambler Group

Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров станет руководителем департамента по развитию медиа Rambler Group.

Как сообщает РБК со ссылкой на члена управляющего комитета холдинга Рафаэля Абрамяна, департамент будет создан в рамках дирекции по медиа вместе с двумя другими департаментами — операционно-бюджетным и по маркетингу и развитию продуктов.

Отмечается, что Тодорову пока придется совмещать две должности, так как ему в Lenta.ru еще не нашли замену.

Напомним, Владимир Тодоров в августе 2017 года официально был назначен главным редактором интернет-издания Lenta.ru. На этом посту он сменил Александра Белоновского.