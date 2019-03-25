В Казани с 1 апреля запустят проект по работе с трудными подростками
В Казани с 1 апреля заработает проект по поддержке и социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с законом.
Проект «Расширяй горизонты» реализуется за счет грантовых средств на базе комплексного центра социального обслуживания для детей и молодежи «Доверие».
Проект будет реализован за счет гранта в 2 млн рублей, который получен в рамках конкурса инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Психологи, педагоги, наставники и инструкторы 2 года будут заниматься с 150 подростками, сообщается на сайте мэрии Казани.
Ранее в Госсовете РТ озаботились ситуацией с трудными подростками. Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов отметил, что средства из бюджета выделяются, но реальных результатов недостаточно.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым