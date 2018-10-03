В Госсовете РТ озаботились трудными подростками

Одобрили перекройку республиканского бюджета с учетом необходимости достойно оплатить сверхурочный труд судмедэкспертов и ребром поставили вопрос о том, насколько правильно отказывать гражданам в проведении протестных акций, сегодня участники заседания Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

В рамках заседания комитета был рассмотрен ряд вопросов, от чисто организационного — об избрании одиннадцати новых мировых судей Республики Татарстан — до сугубо политического — о практике отказов исполкомов в проведении митингов и шествий. Остро прошло обсуждение вопроса, стоящего на особом контроле после трагедии двухгодичной давности — о работе с трудными подростками в Лениногорском муниципальном районе. Участвовавший в заседании запредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов указал, что необходимо усилить координирующую роль комиссий по делам несовершеннолетних и подумать о совершенствовании законодательства, регулирующего их деятельность: «В отчетах все верно: выделяются средства из бюджета, что-то делается, но реальных результатов недостаточно». Подробности заседания — в материале «Реального времени».