В российских СИЗО появится кабельное ТВ

Федеральная служа исполнения наказания (ФСИН) расширит перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.

По словам замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, этот проект уже запущен в Москве в качестве пилотного. Для его реализации в камерах есть электронные терминалы. Таким образом, заключенные под стражу смогут заказать «просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы», пишет ТАСС.

Кроме того, все спортивные дворы оборудуют для занятий тяжелой атлетикой, гимнастикой, футболом и другим активным спортом.

Ранее в Казани начал работу транзитно-пересыльный пункт ФСИН при колонии №19, выполняющий функции СИЗО.