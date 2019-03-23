Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский ответил на предложение музыканта Сергея Шнурова разогнать Минкульт.

По его словам, подобные ведомства есть везде.

«Он (Шнуров) не понимает, что говорит. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, агентства по культуре, департамента по культуре, чем страну, где они есть», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на заседании совета по культуре при Госдуме призвал распустить Министерство культуры. Он добавил, что ни в одной стране нет министерства культуры.