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Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

15:33, 23.03.2019
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».

Прямой эфир «VKLive с Дмитрием Медведевым» состоится 29 марта. Трансляция эфира пройдет на официальной странице председателя правительства РФ «ВКонтакте», на странице правительства России, а также на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Ранее сотрудники Чистопольского хлебозавода записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с жалобой на невыплату зарплаты. В связи с этим прокуратура начала проверку. Позже СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Чистопольского хлебозавода. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

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