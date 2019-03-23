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В Татарстане ожидается дождь и до +6°С

05:38, 23.03.2019
В Татарстане ожидается дождь и до +6°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 23 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-восточный умеренный. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до -5°С. Максимальная температура днем — от +1°С до +6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +3°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +3°С.

Общество Татарстан
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