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Саранские депутаты установили плату за детсады для малоимущих семей на уровне 100 рублей

15:04, 22.03.2019
Саранские депутаты установили плату за детсады для малоимущих семей на уровне 100 рублей
Фото: google.ru/maps / скриншот

Саранские депутаты повысили проценты среднего размера платы за детсад для малоимущих семей. При этом городские власти рассчитывают, что в месяц тариф не превысит 100 рублей.

Родительская плата за детский сад в столице Мордовии выросла с 1 февраля. Теперь же депутаты горсовета изменили размеры господдержки семей, чей доход ниже прожиточного минимума.

«В итоге расходы малоимущих семей за оплату детского сада не должны превышать 100 рублей в месяц за ребенка», — приводит портал stolica-s.su слова замдиректора городского департамента по соцполитике Алексея Бузулукова.

  • Теперь малоимущие семьи будут платить 48% за первого ребенка от 1 года до 3 лет, посещающего группы общеразвивающей направленности,
  • 23% — за второго ребенка,
  • 26% — за третьего и последующих детей в семье.
  • 45% — за первого ребенка от 3 до 7 лет,
  • 24 % — за второго ребенка этого возраста,
  • 20% — за третьего ребенка и последующих детей в семье.
  • Для многодетных семей с доходом выше прожиточного минимума установлены следующие параметры:
  • 19% за детей от 1 года до 3,
  • 16% за ребенка от 3 до 7 лет.

Глава Саранска Петр Тултаев рассказал, что по итогам 2018 года господдержкой в этой сфере воспользовались 2 286 семей. На это город потратил более 10 млн рублей.

В этом году расходы муниципального бюджета вырастут на 23%, до 12 млн рублей.

«Мы пошли на это, несмотря на то, что в Саранске одна из самых дешевых плат за детсад в Поволжье», — подчеркнул Тултаев.

ОбществоОбразование
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