Саранские депутаты установили плату за детсады для малоимущих семей на уровне 100 рублей

Саранские депутаты повысили проценты среднего размера платы за детсад для малоимущих семей. При этом городские власти рассчитывают, что в месяц тариф не превысит 100 рублей.

Родительская плата за детский сад в столице Мордовии выросла с 1 февраля. Теперь же депутаты горсовета изменили размеры господдержки семей, чей доход ниже прожиточного минимума.

«В итоге расходы малоимущих семей за оплату детского сада не должны превышать 100 рублей в месяц за ребенка», — приводит портал stolica-s.su слова замдиректора городского департамента по соцполитике Алексея Бузулукова.

Теперь малоимущие семьи будут платить 48% за первого ребенка от 1 года до 3 лет, посещающего группы общеразвивающей направленности,

23% — за второго ребенка,

26% — за третьего и последующих детей в семье.

45% — за первого ребенка от 3 до 7 лет,

24 % — за второго ребенка этого возраста,

20% — за третьего ребенка и последующих детей в семье.

Для многодетных семей с доходом выше прожиточного минимума установлены следующие параметры:

19% за детей от 1 года до 3,

16% за ребенка от 3 до 7 лет.

Глава Саранска Петр Тултаев рассказал, что по итогам 2018 года господдержкой в этой сфере воспользовались 2 286 семей. На это город потратил более 10 млн рублей.

В этом году расходы муниципального бюджета вырастут на 23%, до 12 млн рублей.

«Мы пошли на это, несмотря на то, что в Саранске одна из самых дешевых плат за детсад в Поволжье», — подчеркнул Тултаев.