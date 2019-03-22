АСВ за три дня выплатило 11,1 млрд рублей вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка»

Агентство по страхованию вкладов с 19 марта начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» через Сбербанк и банк «Уралсиб».

За первые три дня выплачено 11,1 млрд рублей, или около 65% от страховой ответственности. Выплаты получили 17,3 тыс. вкладчиков, включая 290 малых предприятий, сообщает АСВ.

Напомним, что 7 марта Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей.

По информации СМИ, власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации кредитной организации. Среди банков, которые могут быть задействованы в этой процедуре, фигурирует «Россельхозбанк».