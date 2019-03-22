В России могут расширить список получателей второй пенсии

В Госдуме предложили расширить список получателей второй пенсии. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

Автором инициативы стал депутат, член фракции «Единая Россия» Андрей Барышев. В пояснительной записке предлагается установить возможность получения двойной пенсии для нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на «Маяке» в 1957 году.

Кроме того, в список попали те, кто работал на защитных и реабилитационных мероприятиях в результате радиоактивного загрязнения территорий вдоль реки Теча, пишет «РГ».

Отмечается, что в настоящее время на получение второй пенсии имеют право участники Великой Отечественной войны, блокадники, а также члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, госслужащие, космонавты, летчики-испытатели и ряд других категорий.

Напомним, вчера Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.