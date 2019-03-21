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Уровень бедности в России снизился до минимума с 2014 года

19:05, 21.03.2019 1
Уровень бедности в России снизился до минимума с 2014 года
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, что является минимальным значением с 2014 года, когда уровень бедности составлял 11,2%.

Согласно предварительным данным Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составила 18,9 млн человек. Годом ранее этот показатель составлял 19,3 млн россиян (13,2% населения).

Отметим, что минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 и равнялся 10,7%, но затем показатель стал расти. После 2016 года отмечено незначительное снижение уровня бедности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Тыва является самым бедным регионом России. В республике за чертой бедности живут 41,5% населения.

АналитикаЭкономикаФинансы
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    бедный у нас нет... это мы все знаем.
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