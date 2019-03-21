Уровень бедности в России снизился до минимума с 2014 года

Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, что является минимальным значением с 2014 года, когда уровень бедности составлял 11,2%.



Согласно предварительным данным Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составила 18,9 млн человек. Годом ранее этот показатель составлял 19,3 млн россиян (13,2% населения).



Отметим, что минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 и равнялся 10,7%, но затем показатель стал расти. После 2016 года отмечено незначительное снижение уровня бедности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Тыва является самым бедным регионом России. В республике за чертой бедности живут 41,5% населения.