Курс доллара упал ниже 64 рублей впервые с августа 2018 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей за доллар впервые с 8 августа 2018 года.

Доллар, согласно данным биржи на 22.39, торговался на уровне 63,76 рубля за доллар. Курс евро снизился на 20 копеек, до 72,89 рубля за доллар.

Отметим, что снижение курса доллара связано с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США снова сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 2,25—2,5% годовых.

При этом ФРС не прогнозирует повышение базовой процентной ставки в 2019 году, а в следующем году ставка может быть повышена один раз — до 2,6%.