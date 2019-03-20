Путин предложил британскому бизнесу профинансировать российские нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями британских деловых кругов предложил бизнесменам финансировать российские нацпроекты.

«Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой», — сказал он.

По его словам, «реализация этих проектов будет иметь комплексный, как мы рассчитываем, синергетический эффект для динамичного роста всей страны и откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских деловых кругов», пишет «Интерфакс».

Напомним, в России на нацпроекты до 2024 года направят 25,7 трлн рублей. Самым дорогим нацпроектом стал план модернизации магистральной инфраструктуры (6,3 трлн рублей), самым дешевым — «Производительность труда и поддержка занятости» (52,1 млрд рублей).

Путин отметил, что такие «колоссальные деньги» никогда не выделялись целевым образом на достижение общенациональных задач.