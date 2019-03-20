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Защита Керимова обжалует обвинение, предъявленное во Франции

13:59, 20.03.2019
Защита Керимова обжалует обвинение, предъявленное во Франции
Фото: commons.wikimedia.org / Hlebushek

Адвокат сенатора Сулеймана Керимова собирается обжаловать «незаконное и необоснованное» обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщил помощник члена Совфеда Алексей Красовский.

На данный момент Керимов находится в Москве, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что во Франции вновь заподозрили российского сенатора Сулеймана Керимова в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости во Франции.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Он находился под следствием по делу о недоплате налогов на 400 млн евро. В конце июня 2018 года правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совфеда.

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