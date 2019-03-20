СМИ: Сулеймана Керимова вновь заподозрили в неуплате налогов во Франции

В Франции вновь заподозрили российского сенатора Сулеймана Керимова в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Франции.

Как сообщает Nice-Matin, члена Совфеда РФ несколько дней назад вызвали в Ниццу, где предъявили обвинения. Суд назначил Керимову залог в 20 млн евро и не стал как-либо ограничивать его свободу.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Он находился под следствием по делу о недоплате налогов на 400 млн евро. В конце июня 2018 года правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совфеда.

Позже стало известно, что прокуратура Франции не будет оспаривать решение суда о снятии обвинений с Керимова.