Володин поручил изучить, как можно усовершенствовать процедуру госзакупок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение создать рабочую группу, которая изучит вопрос совершенствования сферы госзакупок с целью сокращения сроков проведения конкурсных процедур, сообщает «РИА-Новости».

Он считает, что при проведении конкурса публиковать его детали нужно на сайте района, городской и областной администрации. Не исключено и сокращение процедуры с 45 дней на меньшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокуратура проверит «Автокомбинат №2» управления делами президента на соблюдение антикоррупционного законодательства, сообщает РБК. Соответствующее письмо помощника Юрия Чайки, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Валерия Волкова направлено руководителю профсоюза «Правозащита» Вадиму Тарношинскому, куда входят водители правительственной автобазы.



