Генпрокуратура изучит госзакупки автобазы Кремля
Генпрокуратура проверит «Автокомбинат №2» управления делами президента на соблюдение антикоррупционного законодательства, сообщает РБК.
Соответствующее письмо помощника Юрия Чайки, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Валерия Волкова направлено руководителю профсоюза «Правозащита» Вадиму Тарношинскому, куда входят водители правительственной автобазы.ОбществоВласть
комментарии