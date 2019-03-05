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Генпрокуратура изучит госзакупки автобазы Кремля

17:08, 05.03.2019 1
Генпрокуратура изучит госзакупки автобазы Кремля
Фото: instagram.com/genprocrf / скриншот

Генпрокуратура проверит «Автокомбинат №2» управления делами президента на соблюдение антикоррупционного законодательства, сообщает РБК.

Соответствующее письмо помощника Юрия Чайки, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Валерия Волкова направлено руководителю профсоюза «Правозащита» Вадиму Тарношинскому, куда входят водители правительственной автобазы.

ОбществоВласть
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  • Анонимно 05 марта
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