Прокуратура потребовала отдать государству Land Cruiser экс-начальника отдела ГИБДД в Башкирии

Прокуратура Аургазинского района Башкирии в суде потребовала обратить в доход государства дорогостоящий внедорожник экс-начальника районного отдела ГИБДД, приобретенный им на неподтвержденные доходы.

Основанием для судебного разбирательства стали результаты проверки надзорного ведомства. Установлено, что в 2017 году сотрудник МВД приобрел в автосалоне иномарку Land Cruiser 150 Prado стоимостью около 3 млн рублей.

Полицейский скрыл данный факт, отразив в справке о доходах подарок от матери-пенсионерки в 1 млн рублей. Кроме того, спустя несколько дней он перепродал автомобиль своей матери. Потом иномарка была продана третьему лицу, через какое-то время ее выкупил экс-начальник, сообщили в прокуратуре РБ.

В итоге полицейский был уволен в связи с утратой доверия. В настоящее время на автомобиль наложен арест.

Напомним, ранее в Башкирии вынесли приговор экс-полицейскому за взятки от ритуального салона.