Французская прокуратура не будет оспаривать решение суда по делу Керимова

Прокуратура Франции не будет оспаривать решение суда о снятии обвинений с члена Совфеда РФ Сулеймана Керимова.

«Следом за решениями суда, вынесенными 12 следственной палатой апелляционного суда города Экс-ан-Прованс 28 июня 2018 года, генеральная прокуратура не будет подавать кассационную жалобу на эти решения», — цитирует представителя прокуратуры «РИА Новости».

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Он находился под следствием по делу о недоплате налогов на 400 млн евро. В конце июня 2018 года правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совфеда.

Керимов вернулся из Франции и в настоящее время находится в России.