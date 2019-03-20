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«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов, в том числе из Казани в Шымкент и Ереван

10:48, 20.03.2019
«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов, в том числе из Казани в Шымкент и Ереван
Фото: commons.wikimedia.org / Alex Beltyukov

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отозвала допуски на полеты по 67 маршрутам.

В частности, отозваны допуски на полеты из Казани в Шымкент и Ереван, из Уфы в Шымкент, Ош и Ереван, из Самары в Шымкент и Бишкек, в говорится в приказе Росавиации. Также авиакомпания больше не будет летать из Перми в Душанбе, Худжанд и Баку.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings запустят авиарейсы из Казани в турецкие города Даламан и Бодрум.

БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
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