«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов, в том числе из Казани в Шымкент и Ереван

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отозвала допуски на полеты по 67 маршрутам.

В частности, отозваны допуски на полеты из Казани в Шымкент и Ереван, из Уфы в Шымкент, Ош и Ереван, из Самары в Шымкент и Бишкек, в говорится в приказе Росавиации. Также авиакомпания больше не будет летать из Перми в Душанбе, Худжанд и Баку.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings запустят авиарейсы из Казани в турецкие города Даламан и Бодрум.