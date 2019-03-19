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Visa ищет сотрудников для криптовалютного подразделения

05:43, 19.03.2019
Visa ищет сотрудников для криптовалютного подразделения
Фото: pixabay.com

Платежная система Visa ищет сотрудников для нового криптовалютного подразделения Crypto Team. Вакансия менеджера, отвечающего за реализацию стратегии корпорации по развитию в криптовалютной экосистеме, опубликована на сайте SmartRecruiters.

Согласно требованиям, соискатель обязан иметь глубокие познания в области блокчейнов с ограниченным доступом, а также должен разбираться в криптографии. Опыт работы — от 4 до 7 лет.

Планируется, что Visa может начать использовать криптовалюты лишь в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее Visa запустила пилотный проект по приему бесконтактных платежей с помощью телефона.

ЭкономикаФинансы
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