Visa ищет сотрудников для криптовалютного подразделения

Платежная система Visa ищет сотрудников для нового криптовалютного подразделения Crypto Team. Вакансия менеджера, отвечающего за реализацию стратегии корпорации по развитию в криптовалютной экосистеме, опубликована на сайте SmartRecruiters.

Согласно требованиям, соискатель обязан иметь глубокие познания в области блокчейнов с ограниченным доступом, а также должен разбираться в криптографии. Опыт работы — от 4 до 7 лет.

Планируется, что Visa может начать использовать криптовалюты лишь в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее Visa запустила пилотный проект по приему бесконтактных платежей с помощью телефона.