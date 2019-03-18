Госдума завтра рассмотрит законопроект по преференциям для бизнеса в спорте

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Госдума завтра рассмотрит законопроект по преференциям для бизнеса в спорте. Об этом на online-конференции «Реального времени» сообщил депутат Госдумы, президент спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров.

По его словам, несколько недель назад президент РФ Владимир Путин сказал, что пора профессиональный спорт снять с государственного финансирования.

«Чтобы найти частных спонсоров, стоит предоставить им поблажки в налогообложении и другие преференции. Стоит ввести нулевое налогообложение для детских спортивных школ. Также предлагается определить механизмы рекламы в сфере спорта», — сказал он.