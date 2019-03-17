Ferrari планирует отозвать из-за технических проблем свыше двух тысяч спорткаров

Итальянский автопроизводитель Ferrari планирует отозвать свыше 2,7 тысячи спорткаров.

Причиной стали выявленные проблемы с дверями. Также в ряде машин брак сепараторов паров топлива мог привести к возникновению пожара, пишет издание CarComplaints.

Первый отзыв коснется обладателей моделей Ferrari GTC4Lusso/GTC4Lusso T 2017—2019 годов выпуска. Всего планируется отозвать 582 машины. В рамках второго этапа отзыв затронет 2 150 автомобилей Ferrari aFerrari Aperta, 488 GTB, GTC4Lusso T, GTC4Lusso, 488 Spider, 812 Superfast и 488 Pista.

Отзывная кампания начнется 14 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года цены на новые автомобили в России выросли на 1—5%.