Telegram устранил сбой в работе приложения

Telegram устранил сбой, из-за которого пользователи не могли войти в свои аккаунты.

Разработчики мессенджера извинились за неполадки в работе приложения, отметив, что «все вернулось в норму». Если все же в программе не видно часть чатов и каналов, то рекомендуется выйти из учетной записи и зайти снова.

В скором времени планируется исправить часть других мелких последствий сбоя, сообщили в Telegram.

Напомним, 16 марта в работе Telegram произошел сбой, который затронул до 70 тысяч пользователей.