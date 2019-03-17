Telegram устранил сбой в работе приложения
Telegram устранил сбой, из-за которого пользователи не могли войти в свои аккаунты.
Разработчики мессенджера извинились за неполадки в работе приложения, отметив, что «все вернулось в норму». Если все же в программе не видно часть чатов и каналов, то рекомендуется выйти из учетной записи и зайти снова.
В скором времени планируется исправить часть других мелких последствий сбоя, сообщили в Telegram.
Напомним, 16 марта в работе Telegram произошел сбой, который затронул до 70 тысяч пользователей.ТехнологииIT
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