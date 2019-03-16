Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram в нескольких странах мира пожаловались на сбой в работе приложения.

По данным портала Downdetector, сбой произошел около 15.00 мск. Он коснулся пользователей из Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, а также в Бразилии, США и Турции.

В России о проблемах в работе мессенджера рассказали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.



Большинство пользователей (50%) столкнулись с проблемой при отправке или получении сообщений, еще 44% сообщили о невозможности подключения к Telegram.



В официальном аккаунте мессенджера в Twitter сказано, что сотрудники Telegram занимаются устранением сбоя.



Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере за 13 марта зарегистрировались 3 млн новых пользователей. В это время в работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдались сбои.