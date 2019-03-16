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Песков не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Мариани

19:27, 16.03.2019
Песков не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Мариани
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может провести беседу с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможности этой встречи, передает ТАСС.

Напомним, что Мариани прибыл в Россию для участия в торжествах в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Он заявил, что хочет увидеться с Владимиром Путиным. Французскую делегацию во время пребывания в России сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сегодня в Крыму развернули самый большой российский флаг. Акция посвящена пятилетию крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией.

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