Песков не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Мариани

Президент России Владимир Путин может провести беседу с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможности этой встречи, передает ТАСС.

Напомним, что Мариани прибыл в Россию для участия в торжествах в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Он заявил, что хочет увидеться с Владимиром Путиным. Французскую делегацию во время пребывания в России сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сегодня в Крыму развернули самый большой российский флаг. Акция посвящена пятилетию крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией.