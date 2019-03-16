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В Крыму развернули самый большой российский флаг

15:49, 16.03.2019
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Фото: скриншот видео tvzvezda.ru

Самый большой российский флаг, который внесен в Книгу рекордов России, развернули на горе Гасфорта под Севастополем.

Акция приурочена к пятилетию крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. Ее организатором выступил мотоклуб «Ночные волки».

Площадь российского триколора составляет 1423 квадратных метра. Праздничное мероприятие посетили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин может приехать в Крым в годовщину присоединения полуострова к России, которая отмечается 18 марта. Ранее он посещал годовщину присоединения Крыма к России только один раз.

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