В Казани началось пленарное заседание VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел
Пленарное заседание VIII Всероссийского схода успешных предпринимателей из татарских сел началось на площадке ГТРК «Корстон» в Казани в субботу, 16 марта.
В мероприятии принимают участие 832 бизнесмена из 36 российских сел. Среди главных тем схода — будущее татарской деревни и пути привлечения молодежи к ее развитию.
Ранее участники схода побывали в Муслюмовском районе, где ознакомились с опытом сельских предпринимателей. Сегодня президент РТ Рустам Минниханов осмотрел выставку-ярмарку производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.
Подробности пленарного заседания читайте в сегодняшнем материале «Реального времени».
Напомним, в феврале врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении V Всемирного курултая башкир в 2019 году.МероприятияБизнес-форум Татарстан
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