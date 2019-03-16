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В Казани началось пленарное заседание VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

11:36, 16.03.2019
В Казани началось пленарное заседание VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел
Фото: realnoevremya.ru

Пленарное заседание VIII Всероссийского схода успешных предпринимателей из татарских сел началось на площадке ГТРК «Корстон» в Казани в субботу, 16 марта.

В мероприятии принимают участие 832 бизнесмена из 36 российских сел. Среди главных тем схода — будущее татарской деревни и пути привлечения молодежи к ее развитию.

Ранее участники схода побывали в Муслюмовском районе, где ознакомились с опытом сельских предпринимателей. Сегодня президент РТ Рустам Минниханов осмотрел выставку-ярмарку производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

Подробности пленарного заседания читайте в сегодняшнем материале «Реального времени».

Напомним, в феврале врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении V Всемирного курултая башкир в 2019 году.

МероприятияБизнес-форум Татарстан
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