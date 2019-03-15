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В Казани состоится пленарное заседание VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

22:21, 15.03.2019
В Казани состоится пленарное заседание VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел
Фото: курсы-обучения.рф

16 марта в Казани пройдет пленарное заседание VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем примет участие президент республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба президента РТ.

В этом году VIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходит с 14 по 16 марта. В работе форума принимают участие около 800 представителей малого бизнеса и фермерских хозяйств из 39 регионов России.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен при президенте РФ пообещал провести в Татарстане «большую встречу» с местным бизнесом, на которой тот сможет задать вопросы молодым, но уже опытным предпринимателям.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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