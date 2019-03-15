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Хабиров сделал селфи у памятника «Вежливым людям» в Крыму

11:24, 15.03.2019 2
Хабиров сделал селфи у памятника «Вежливым людям» в Крыму
Фото: instagram.com/khabirovradii

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сделал селфи у памятника «Вежливым людям», который установлен у здания республиканского парламента в Симферополе.

Руководитель региона выложил снимок на своей странице в соцсетях, добавив, что теперь у него есть что «внукам рассказать в старости».

Памятник «Вежливым людям», то есть российским военным, которые появились в Крыму перед референдумом о присоединении полуострова к России, появился в Симферополе 11 июня 2016 года. Скульптура была построена на пожертвования.

Напомним, ранее Хабиров «вспомнил армейские навыки» на концерне «Калашников».

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    /что теперь у него есть что «внукам рассказать в старости»/
    Он видел паровоз Ленина, он читал газету "Правда"...
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    Анонимно 15 марта
    Непоправимая ошибка Р. Хабирова перед коренным братским народом.
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