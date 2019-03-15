Хабиров сделал селфи у памятника «Вежливым людям» в Крыму

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сделал селфи у памятника «Вежливым людям», который установлен у здания республиканского парламента в Симферополе.

Руководитель региона выложил снимок на своей странице в соцсетях, добавив, что теперь у него есть что «внукам рассказать в старости».

Памятник «Вежливым людям», то есть российским военным, которые появились в Крыму перед референдумом о присоединении полуострова к России, появился в Симферополе 11 июня 2016 года. Скульптура была построена на пожертвования.

Напомним, ранее Хабиров «вспомнил армейские навыки» на концерне «Калашников».