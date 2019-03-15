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В Бавлах по-прежнему хотят памятник фильму «Елки»

10:26, 15.03.2019
В Бавлах по-прежнему хотят памятник фильму «Елки»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В 2019 году в Бавлах планируют открыть памятник фильму «Елки», который снимали в этом городе.

Как рассказал глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин в интервью «Татар-информ», есть два эскиза памятника — от режиссера ленты Тимура Бекмамбетова и от жителей города. Первый предложил изобразить машину, которую останавливает девушка в фильме.

У жителей Бавлов другая задумка.

«Как вы знаете, через весь фильм красной нитью шла идея о шести рукопожатиях, согласно которой каждый человек на Земле знает другого через пять знакомых. Они хотят поставить памятник в виде пяти людей, а рядом поставить любого желающего между ними. Это показывало бы связь этого фильма», — сказал Гатиятуллин.

Памятник расположится в парке «Нефтьче».

Напомним, изначально памятник фильму «Елки» хотели установить в 2018 году.

ОбществоКультура Татарстан
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