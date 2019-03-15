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Представители Юлии Началовой не подтвердили информацию об отеке мозга у певицы

06:45, 15.03.2019
Представители Юлии Началовой не подтвердили информацию об отеке мозга у певицы
Фото: скриншот - Youtube.com

Представители Юлии Началовой не подтвердили данные о том, что у певицы диагностировали отек мозга.

Пиар-менеджер музыканта Анна Исаева заявила, что ничего об этом не знает, подчеркнув, что мама Началовой также не в курсе данного диагноза, передает телеканал 360°.

Ранее в СМИ сообщалось, что состояние певицы резко ухудшилось, у нее якобы произошел отек мозга.

Напомним, 11 марта в Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова. Позже врачи ввели певицу в искусственную кому.

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