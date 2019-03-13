СМИ: врачи ввели Юлию Началову в искусственную кому

Врачам пришлось ввести певицу Юлию Началову в состояние искусственной комы из-за ее тяжелого состояния.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, со ссылкой на слова PR-менеджера артистки Анны Исаевой.

«Она в реанимации, врачи расценивают состояние как тяжелое. Сейчас помогают ей выкарабкаться, лечат ее», — рассказала Исаева.

Напомним, что о госпитализации Началовой стало известно сегодня. По предварительным данным, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, также обострилась подагра. Исаева уже сообщала СМИ, что исполнительница находится в тяжелом состоянии и в больнице постоянно дежурят ее родители.