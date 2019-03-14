ФСБ ликвидировала двух сторонников ИГИЛ в Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ ликвидировали двух сторонников «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). По данным спецслужб, экстремисты готовили теракт.

«В ночь с 13 на 14 марта органами ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае была получена информация о возможном перемещении вооруженных бандитов на автомобиле в Шпаковском районе, вблизи хутора Балки», — цитирует ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК).

Когда правоохранительные органы попытались остановить подозрительный автомобиль, бандиты применили оружие и попытались скрыться. В перестрелке двое преступников были нейтрализованы.

Личности боевиков предварительно установлены.

«Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — сообщили в НАК.

На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и граната.