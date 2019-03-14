Шамил Хуснутдинов: «Проблема с Гариповым — это проблема из разряда несчастного случая»

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов на итоговой пресс-конференции казанского клуба подвел итоги сезона.

— Что можете сказать о ситуации с вратарем Эмилем Гариповым, который пропустил большую часть сезона из-за проблем со здоровьем?

— Гарипов сезон не пропускал. В СМИ неверная информация о его здоровье. После первой игры сезона у него было недомогание. Затем он восстановился. Реальная проблема возникла в декабре, мы пытались решить ее консервативными методами и в московских клиниках, и в зарубежных. Но, к сожалению, необходима была операция. Проблема с Гариповым — это проблема из разряда несчастного случая.

— Незадолго до плей-офф в прессе появились данные о бюджетах клубов и расходах, и «Ак Барс» там находился на первом месте…

— В основном эти данные берутся из непроверенных источников, не стал бы им безосновательно доверять. Но могу сказать так: мы входим в первые 5—6 клубов лиги.

— У «Ак Барса» появилось много свободного времени. Чем сейчас будет заниматься команда?

— Со следующей недели начнем активную программу. Подключим и «Барс», и «Ирбис». У нас есть некоторый маркетинговый план, но более детально распланируем в ближайшие дни, — приводит слова Якубова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Ак Барс» завершил сезон 3 марта, уступив в первом раунде со счетом 0-4 в серии омскому «Авангарду».

