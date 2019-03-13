Минфин США создал стратегическое подразделение по России

Минфин США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке стратегическое подразделение по России.

Всего было создано шесть подразделений. Помимо российского появились отдельные «подразделения стратегического воздействия» (Strategic Impact Units) по Северной Корее, ISIS, Ирану, виртуальным валютам, правам человека и коррупции.

Заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер в письменном заявлении сообщила, что указанные подразделения будут заниматься вопросами «самого высокого приоритета». Детали работы новых структур в документе не раскрываются.

