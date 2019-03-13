Казанский суд допрашивает экс-прокурора города Рафката Уразбаева

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На допрос в Московский райсуд Казани по делу ТЦ «Адмирал» сегодня пришел бывший прокурор Казани, ныне проректор по режиму КНИТУ-КХТИ Рафкат Уразбаев, сообщает журналист «Реального времени».

На его обязательном вызове в суд неоднократно настаивали участники процесса, и это ходатайство было удовлетворено еще несколько месяцев назад. Однако VIP-свидетель на процессе не появлялся.

В последний раз представитель гособвинения объяснил неявку бывшего коллеги тем, что тот с сегодняшнего дня вышел в отпуск и улетел во Вьетнам. Никакие подтверждающие данное утверждение документы на заседании не оглашались.

Сегодня свидетель пришел и занял место за трибуной. После чего сразу был атакован адвокатами и подсудимой Жанной Алпаровой. Часть вопросов — включая обстоятельства знакомства Уразбаева с ныне подсудимым Наджафовым — суд снял.

Напомним, именно Уразбаев возглавлял прокуратуру Кировского района Казани в 2013-м году, когда прокурорская проверка выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Адмирал». Тогда райпрокуратура направила в суд иск, требуя устранить все выявленные нарушения и остановить работу торгового центра до этого времени. В ходе судебного разбирательства подчиненный Уразбаева Игорь Дворянский отказался от исковых требований в части приостановки деятельности ТЦ. В марте 2015-го там на пожаре погибли 19 человек.

Сегодня Рафкат Уразбаев подтвердил — решение об отзыве части требований принимал лично он, поскольку «на тот момент непосредственной угрозы жизни людей не было».

Сегодня же райсуд допросил по этому делу свидетеля Динара Залялова — бывшего замдиректора фирмы-арендатора здания ООО «Заря» и брата экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана. На суд его доставили в наручниках из СИЗО.

Подробности заседания и детали постановления об отказе в возбуждении дела против сотрудников прокуратуры — в материале «Реального времени».